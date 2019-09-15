«موارد حكومة دبي» تتعاون مع «دو» لتعزيز مهارات الموظفين المهنية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بهدف تدريب الموظفين وتطوير أدائهم، ضمن مبادرة «ريادة» التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال فريق مسرعات الموارد البشرية.

وتهدف مبادرة «ريادة» كذلك إلى تعزيز مسارات الموظفين المهنية وبناء جيل جديد من الموظفين متعددي المهارات من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية والخاصة، بحيث يعمل الموظف لدى الجهة المستضيفة بدوام كامل مكتسباً الكفاءات السلوكية والفنية المطلوبة في التخصصات التي تتطلع الجهات الحكومية لتطويرها في كوادرها الوطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات المواطنة بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي المنصوري نائب الرئيس للموارد البشرية في شركة «دو»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكدت عائشة المحياس أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تهدف من وراء هذه المذكرة إلى تدوير الكفاءات المواطنة من موظفي حكومة دبي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة، والحصول على التدريب الذي يحتاجون إليه من خلال التدريب على رأس العمل، بحيث يتم تدريب موظفي الحكومة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة من أجل إكسابهم المهارات والخبرات.

وقالت إن التدريب على رأس العمل يعد من أهم أساليب التدريب فاعلية، فالمهارات والمعارف التي يحتاج إليها الموظف أو العامل يكتسبها غالباً في أثناء فترة التدريب على رأس العمل، لذلك نجد أن كبرى الشركات والمؤسسات في جميع دول العالم تنفق على هذا النوع من التدريب ثلاثة أضعاف ما تنفقه على التدريب داخل الفصول الدراسية، إذ يعد تعلم المهارات المطلوبة في إنجاز العمل من خلال بيئة العمل الفعلية التي يمارس فيها التدريب هو المرتكز الأساسي لفلسفة التدريب على رأس العمل.

وقال علي المنصوري، نائب الرئيس للموارد البشرية في «دو»: «يسعدنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في هذه المبادرة المميزة التي تهدف إلى الارتقاء بالكفاءات المواطنة من خلال تبادل المهارات والخبرات بين الجانبين، إن مبادرات وبرامج التدريب والتطوير المهني المشتركة بين المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز أداء الموظفين، ما ينعكس على الأداء العام للمؤسسة».