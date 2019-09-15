500 ألف درهم جوائز الفائزين بمسابقة «جيوتيك للابتكار»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شهد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، العرض التجريبي للمشروعين الفائزين بمسابقة برنامج «جيوتيك للابتكار»، حيث تم منح الفائزين 500 ألف درهم.

وعرض خبراء شركتي «فارمين» و«عين آسترا» أعمالهما المبتكرة والحلول الذكية في مجال معالجة بيانات الأقمار الصناعية على لجنة من الخبراء في وكالة الإمارات للفضاء ومركز «كريبتو لابز» للابتكار العالمي في مدينة مصدر.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من الدكتور خالد الهاشمي، مدير إدارة مهمّات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء لدى وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور صالح الهاشمي العضو المنتدب في «كريبتو لابز»، وجاسم ناصر مدير إدارة الاستراتيجية في«الثريا»، والدكتور واثق منصور رئيس قسم الهندسة الكهربائية ومدير مركز ريادة الأعمال والابتكار في جامعة دبي، وآشر صديقي رئيس قسم استثمارات تكنولوجية،».

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، في كلمته خلال العرض التجريبي، أن برنامج «جيوتيك للابتكار» خطوة مهمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للفضاء لعام 2030، والتي تدعو إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء والتقنيات والتطبيقات. وقال: شراكتنا مع منصة الابتكار «كريبتو لابز» تلعب دوراً أساسياً في تحديد ودعم جهود رواد الأعمال في مجالات الفضاء».

وأكد الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب في «كريبتو لابز»، أن برنامج «جيوتيك للابتكار» مبادرة مشتركة مع وكالة الإمارات للفضاء تسعى إلى وضع دولة الإمارات كرائد عالمي في علوم الفضاء.

وأكدت الدكتورة فاطمة العيدروس رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الفضاء بوكالة الإمارات للفضاء ومدير مشروع «جيوتيك للابتكار»، لـ«البيان»، أن فكرة المشروع تقوم على أن هناك الكثير من المواهب الإماراتية التي يمكنها تقديم أفكار متطورة، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع المواهب الإماراتية لاستخدام بيانات الأقمار الصناعية المتوفرة في تطبيقات يمكن تسويقها في سوق العمل.

وأكد الدكتور خالد الهاشمي مدير إدارة المهمات الفضائية لدى وكالة الإمارات للفضاء أن المشروع الأول لشركة «فارمين» يتناول إعادة تشكيل مستقبل الزراعة من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لمراقبة ومسح الحقول بأكملها باستمرار، ودراسة المياه وكمياتها، فيتم رصد وتحليل كل جزء من الحقل الزراعي. وأوضح أن المشروع الثاني يتناول دراسة الظواهر في أبوظبي مثل الهبوط الأرضي لبعض المناطق والتنبؤ بهذه الظواهر.