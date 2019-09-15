«مركز دبي للعلاج الطبيعي» يقدم خدمات متميزة لإعادة تأهيل المرضى

المصدر: دبي - البيان

أكد يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة في دبي، تقديم المركز خدمات متميزة للمرضى من مختلف الفئات العمرية لمساعدتهم على استعادة وتحقيق أقصى قدر من الإمكانات الوظيفية لمن يعانون من ضعف مؤقت أو دائم، وإعادة تأهيلهم بالمستوى الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع والأنشطة المختلفة، وتوفير خدمات طبية متنوعة وعالية المستوى.

واستعرض الزرعوني الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين وفق أفضل المعايير والممارسات الصحية المعمول بها عالمياً مثل: خدمة إعادة التأهيل الشاملة للحالات الحادة وشبه الحادة للأطفال، وخدمات التأهيل المتكاملة مع خدمات الدمج المجتمعي لتحسين نمط حياة المرضى، والعلاج الطبيعي والوظيفي للأطفال والبالغين، والفحص السريري من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات، والتأهيل الطبي، والتمريض، وعلاج النطق للأطفال، والعلاج المائي، وتقويم العظام، والخدمة الاجتماعية، وغيرها من خدمات العلاج الطبيعي في تخصصات العضلات والمفاصل، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي لكبار السن، إضافة إلى خدمة تقويم العظام التي يقوم من خلالها الأخصائيون بتصميم وتصنيع وتطبيق أدوات تقويمية لعلاج الضعـف فــي المفاصــل والأطــراف.

وأوضح الزرعوني أن المركز يقدم باقة من الخدمات العلاجات التداخلية مثل حقن المفاصل والعضلات بالبلازما، وحقن البوتوكس، وذلك حسب كل حالة على حدة.

كما يوفر المركز خدمات إعادة التأهيل في برنامجين مختلفين، الأول يختص بالعيادات الخارجية لإعادة التأهيل، وهو يشمل الإصابات الحادة التي لا تتعدى 3 أشهر، كالعلاج لما بعد العمليات الجراحية أو أي إصابة بإمكانها التطور أو التحسن، أما البرنامج الثاني وهو العيادات الخارجية للحالات المزمنة أو الحالات القديمة والمستقرة، وهي الحالات التي استوفت كل المراحل العلاجية لدى المركز.