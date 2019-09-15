31 ضابطاً يشاركون في دورة تأمين المطارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة بشرطة دبي، افتتاح «دورة تأمين المطارات»، التي نظمها مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة، على مدار أسبوع، بحضور المقدم مهندس مروان محمد سنكل، مدير المركز، ومشاركة 31 ضابطاً من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن خطة المركز التدريبية لعام 2019.

وتناولت الدورة عدة محاور أمنية، كان أهمها تعريف الضباط المختصين في الإشراف على تأمين مطارات دبي من التهديدات والمخاطر الخارجية، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات، والأدوار المناطة بكل الجهات المعنية في التعامل مع هذه الحالات.

وحثّ العميد محمد بن ديلان المشاركين في الدورة على تطبيق منظومة التشريعات الخاصة بأمن الطيران المدني، وأهمها دليل الإجراءات الأمنية الذي يعتبر المرجع الأهم لإجراءات العمل الأمني، كما تطرق إلى ضرورة قيام الضباط بمراجعة هذا الدليل وتطبيق جميع الإجراءات في جميع الحالات سواء كانت العادية أو المتوسطة أو العالية.