قائد عام شرطة رأس الخيمة يشهد تمارين دورة المستجيب الأول

المصدر: رأس الخيمة- البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، جانباً من تدريبات المشاركين في دورة المستجيب الأول للحالات الطارئة، التي تنظمها إدارة المهام الخاصة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، والتي يشارك فيها منتسبو شرطتي رأس الخيمة وأم القيوين، والمقامة في ميدان السوان برأس الخيمة.

وأكد اللواء بن علوان حرص ومتابعة وزارة الداخلية، لكل مراحل التدريب لدورات المستجيب الأول للحالات الطارئة، والتي تهدف إلى تدريبهم على سرعة الاستجابة لأي شكل من أشكال الاعتداءات العنيفة، حيث يكون الفرد المتدرب قادراً على التدخل في حالات الاستغاثة في غياب الفرق التخصصية واحتواء الخطر والتعامل مع الحدث بصورة فعالة.

وقال اللواء بن علوان: إن دورة المستجيب الأول للحالات الطارئة مستمرة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للمشاركين من منتسبي القوة، ونحن في شرطة رأس الخيمة سعداء بتنظيم هذه الدورة، التي تأتي لتستهدف كل العاملين في المجال الميداني والجنائي والمروري، وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، فالجميع يعمل تحت منظومة أمنية واحدة وهدف واحد هو أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن الدورة تشتمل على محاور عدة، من أهمها المهارات في الرماية واستخدام الأسلحة التكتيكية، وقيادة المركبات والإسعافات الأولية، كما أن تنظيم دورة المستجيب الأول للحالات الطارئة تأتي إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية المرحلة، التي تتطلب منح صلاحيات أوسع لرجل الأمن تخوله للانتقال إلى منطقة الخطر حال حدوثه.