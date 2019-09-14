محمد بن راشد يعلن أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة حكومية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " قبل قليل عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة حكومي .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " الإخوة والأخوات ...وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة بريد الامارات في الخان ".

وأضاف : " وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور .ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة " .

وقال : " تقييم الخدمات سيكون سنويا ... ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم ... وتقييم سنوي للوزارت والهيئات ... وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية..لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية ... لان تكلفة اخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير "