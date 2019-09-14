«طرق دبي» تُطلع «بلدية عجمان» على أفضل الممارسات في إدارة المرافق والمنشآت

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وفداً من دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان على تجربتها في مجال إدارة المرافق والمنشآت وأفضل الممارسات التي تتبعها في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وتم خلال اللقاء مع وفد إدارة البلدية والتخطيط في عجمان تقديم شرح وافٍ عن النظام الخاص بإدارة المرافق والمنشآت في الهيئة وآلية العمل فيه، والخطط المستقبلية. وتخلل اللقاء عرض مرئي تفصيلي عن إدارة المرافق والمنشآت، حيث تم تسليط الضوء على أدوار ومسؤوليات الإدارة وقسم صيانة المرافق والمنشآت، وأهم الممارسات المتبعة في الإدارة في مجال الصيانة والمجالات الأخرى التي ساعدت الهيئة في الحصول على شهادة المعايير العالمية في نظام إدارة المرافق ISO 41001 كأول جهة حكومية تحصل عليها على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى أهم مؤشرات الأداء المعمول بها في الإدارة، التي من شأنها قياس أداء الإدارة في مجال إدارة المرافق والمنشآت.

وأوضحت الهيئة أنها تولي العمل المشترك بالغ اهتمامها، وذلك لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من أهداف وغايات هدفها إسعاد الناس وبناء مدن ذكية توفر لسكانها عناصر الراحة والعيش الرغيد.

من جهتهم، ثمّن أعضاء الوفد الزائر هذا التواصل الفعّال مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الذي أسهم في إتاحة الفرصة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان للاطلاع على طبيعة عمل إدارة المرافق والمنشآت في الهيئة وتطبيق أنظمتها المتوافقة مع أرقى المعايير العالمية.