انتهاء العمل بقرار «حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس» بعد ظهر غدٍ

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انتهاء العمل بقرار «حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد 15 سبتمبر الجاري.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر، وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.

فعاليات

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الفعاليات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها، منها تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل وورش للتوعية بالقرار ومحاضرات تثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية المختلفة حول مخاطر الانهاك الحراري وكيفية الوقاية منه، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة، وغيرها من الفعاليات وبلغات مختلفة.

وعززت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار، حيث أتاحت لأفراد المجتمع التواصل معها من خلال مركز الاتصال على الرقم 80060 للإبلاغ عن أية حالة عمل خلال فترة الظهيرة ومتابعة البلاغات للتأكد منها.

وبموجب القرار تعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكامه بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وطبقت الوزارة آلية شفافة في تعاملها مع المنشآت المخالفة، حيث تعتمد هذه الآلية قيام المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع إثباتها بالصور ومن ثم التحقق من المخالفة قبل إقرارها.