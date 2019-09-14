ولي عهد رأس الخيمة يحضر حفل زفاف خالد حبيب غلوم

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور حبيب غلوم حسين العطار بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة الدكتور عبدالسلام حنفي محمد شافعي المدني.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بصالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا وعدد من وجهاء البلاد وكبار المسؤولين والفنانين والإعلاميين والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العريس ووالده وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت فرقة العيالة التابعة لجمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.