الإمارات تحتفل باليوم الوطني الرمزي في «إكسبو 2019 بكين - البستنة»

المصدر: بكين - وام

نظم المجلس الوطني للإعلام احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات في جناح الدولة بمعرض «إكسبو 2019 بكين - البستنة» في جمهورية الصين الشعبية، الذي يختتم فعالياته يوم 7 أكتوبر المقبل، حيث تم تخصيص يوم وطني رمزي للدول المشاركة تستعرض فيه عاداتها وتقاليدها الأصيلة أمام المشاركين والزوار في المعرض.

حضر الاحتفال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ويو جيان لونغ الأمين العام لغرفة الصين للتجارة الدولية، والدكتور راشد خلفان النعيمي المفوض العام لجناح الإمارات في المعرض.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، قال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام «تربطنا مع جمهورية الصين الشعبية علاقات صداقة وشراكة متجذرة تمتد لأكثر من 35 عاماً من الانسجام والتناغم، حيث إن هذه العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين تترجمها الزيارات الرسمية لقيادتي البلدين الصديقين، فقد جسدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة الماضية تطلعات قيادتي البلدين بشكل مستمر إلى تعزيز العلاقات المشركة بين البلدين».

رؤية

وأضاف: «رؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، صاحب المقولة الشهيرة «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة» كانت مصدر إلهام لنا لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات، ومعرض إكسبو 2019 بكين يتوافق في أهدافه مع استراتيجية الدولة والنهج الذي تتبناه لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة، وساهم في عرض جهودنا بالتعريف بإنجازات الإمارات في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء باستخدام التقنية المتقدمة».

وأكد المدير العام أن مشاركة دولة الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، تكتسب أهمية خاصة مع بدء العد التنازلي لتدشين معرض إكسبو 2020 دبي.