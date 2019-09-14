عبدالله بن زايد يسأل: أين المسؤولية تجاه المجتمع؟

المصدر: دبي - البيان

تفاعل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع مقطع فيديو أنتجته «البيان»، متعلق بمسح أجرته عن أكثر الشركات وأقلها توظيفاً للمواطنين، استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2018.

وغرد سموه بمقطع «فيديو» أنتجته «البيان» تضمن نتائج المسح الذي أجرته الصحيفة حول الشركات الأقل توطيناً مرفقاً بتعليق «أين المسؤولية تجاه المجتمع ؟!!!».

وتفاعل متابعو سمو الشيخ عبد الله بن زايد مع التغريدة بشكل كبير، وقال أحد المعلقين: «للأسف بعض الشركات مثل قروبات الواتساب الأدمن ما يدخل إلا جماعته اللي من بلده، مع أن المواطنين والله كفاءات ممتازة وخسارة لأي شركة عدم توظيفهم كونهم خريجي جامعات من أعرق جامعات العالم وعنده دافع أكبر لخدمة البلاد غير الدافع المادي».

وقال آخر «من باب التوضيح... منح الشركات التي تقوم بالتوظيف المواطنين امتيازات وفي المقابل إلزامهم بتوظيف مواطنين.. وهكذا سلمت سيدي على هذه التغريدة الطيبة». وأضاف آخر «عندما تطغى المصالح الشخصية على المصلحة العامة فلا نستغرب هذه النسب.... أعرف مؤسسه قبل لا أتركها كان التوطين فيها نسبته عالية كانت الإدارة 85% والمصنع 45% في 2008 واليوم انصدمت لما لقيتها 14%».

وفي المسح الذي أجرته «البيان» جاءت 18 شركة بنسب توطين أقل من 4% في «الخليج الاستثماري» بنسبة 3.3% و«فودكو القابضة» بنسبة 3.1% و«الصقر للتأمين» بنسبة 2.7% و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2% و«الخزنة للتأمين» بنسبة 1.7% و«دبي للمرطبات» بنسبة 1.5% و«تكافل الإمارات» بنسبة 1.3%.

وجاءت شركات «داماك» و«الأسمنت الوطنية» و«سيراميك رأس الخيمة» و«أرامكس» و«دريك آند سكل» و«يونيكاي للأغذية» بنسب أقل من 1% حيث بلغت 0.8% و0.75% و0.4% و0.27% و0.22% و0.003% على التوالي. وسجلت شركات «الرمز كوربوريشن» و«إشراق للاستثمار» و«مجموعة الشارقة» العلامة صفر وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.