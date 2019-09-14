وفد إماراتي يبحث بالقاهرة تطوير منظومة العمل الإعلامي

المصدر: دبي - البيان

يتوجه وفد إعلامي إماراتي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، في زيارة تمتد من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والإعلامية تشمل مسؤولي جامعة الدول العربية، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحافيين المصريين، كما تتضمن الزيارة التي ينظمها «نادي دبي للصحافة» والأولى لوفد إعلامي إماراتي بعد اختيار وزراء الإعلام العرب في يوليو الماضي لدبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف وأبرز قيادات المؤسسات الإعلامية المصرية.

وقالت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط نادي دبي للصحافة بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، واهتمام النادي المستمر بالمساهمة الإيجابية والملموسة في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً وعربياً.

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