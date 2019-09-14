وزيرة تنمية المجتمع تداوم في نوافذ خدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

استهلّت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، دوامها الرسمي، صباح أول من أمس، في استقبال المتعاملين عبر نوافذ خدمة المتعاملين بمركز سعادة المتعاملين في عود المطينة بدبي التابع للوزارة، ضمن مبادرة «من الميدان»، لإنجاز متطلبات مختلف فئات المجتمع، وتطوير وتسريع الخدمات والإجراءات التي يحتاج إليها المستفيدون من خدمات الوزارة، كما تدعم المبادرة الرؤية التنموية والجهود التطويرية للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز حضور قيادات الوزارة ميدانياً وعلى أرض الواقع، برؤية الانتقال من مجرد «الزيارات الميدانية التفقدية» إلى واقع العمل والإنجاز عبر «نوافذ خدمة المتعاملين»، تحت مظلة مبادرة مستدامة تتبناها الوزارة بشكل مستمر، بالالتزام أسبوعياً وفي أيام محددة؛ ببدء الدوام الرسمي لمعالي وزيرة تنمية المجتمع والمسؤولين بالوزارة في مراكز الخدمة التي يقصدها مختلف أفراد المجتمع على مستوى الدولة.

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ــ حصة بوحميد تداوم في نوافذ خدمة المتعاملين