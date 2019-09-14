شرطة دبي تكرّم مديري أمن الفنادق

المصدر: دبي - البيان

كرم المقدم مبارك بو نواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مديري الأمن في الفنادق، وذلك لتعاونهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور عدد من الضباط، وذلك بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وثمن المقدم مبارك بو نواس دور الشركاء الفعال وإسهامهم المباشر في تحقيق إنجازات شرطة دبي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها الفضل في دفع عجلة التطور والتميز في مجالات العمل الأمني، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعمهم المتواصل للجهود التي تقوم بها شرطة دبي.