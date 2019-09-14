بحث التعاون بين الدفاع المدني والمنظمة الدولية للوقاية من الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية جيم باولي الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للوقاية من الحريق (NFPA) والوفد المرافق له، بحضور العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط.

استراتيجية

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة للدفاع المدني بإمارة أبوظبي مناقشة استراتيجية السلامة والوقاية للمنظمة الدولية «NFPA» في منطقة الشرق الأوسط في مجالات تدريب وتأهيل وإعداد مفتشين الوقاية والسلامة من الحريق، كما تم خلال اللقاء بحث آليات وسبل تفعيل دور المنظمة التوعوي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للوقاية من الحريق لتعزيز مجالات الوقاية والسلامة والحماية من الحريق.

حماية

وأكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعمل على تعزيز طرق الحماية من المخاطر من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وعرض التجارب بين دول العالم والمنظمات الدولية في مجالات الوقاية والسلامة لإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعّالة في مواجهة وإدارة المخاطر.