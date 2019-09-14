شرطة أبوظبي تركز على حماية حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - وام

نفذ قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورشة عمل تخصصية عن الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وجهود دولة الإمارات في هذا الجانب بمشاركة 116 منتسباً من شرطة أبوظبي.

تناولت الورشة أساسيات حقوق الإنسان ومضمون الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة الإمارات، والأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة وآليات الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وآليات الهيئات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت الملازم أول فاطمة خليفة الكعبي عضو الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، أن الورشة تأتي في إطار الاهتمام برفع إمكانات المنتسبين في مجالات العمل موضحة أنها تطرقت إلى مجلس حقوق الإنسان وآلية عمله وتم عرض فيلم حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2018 وحواراته التفاعلية.