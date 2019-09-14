انطلاق دورة «المتحدث الرسمي» في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، دورة «المتحدث الرسمي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث»، التي تنطلق غداً «الأحد» في فندق رافلز بدبي، بهدف تطوير منظومة الطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف دوائر ومؤسسات الإمارة، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في الإمارة.

وأكد علي سالم بن كنيد، مدير مركز دبي للطوارئ والأزمات والكوارث، أن دورة المتحدث الرسمي تأتي بتوجيهات من اللواء عبدالله المري، رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، بهدف تأهيل متحدثين رسميين على مستوى مؤسسات وهيئات حكومة دبي، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.