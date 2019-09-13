وفد إعلامي إماراتي يلتقي مسؤولي الجامعة العربية وقيادات إعلامية مصرية

المصدر: البيان الالكتروني

يتوجه غداً (السبت) وفد إعلامي إماراتي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تمتد من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والإعلامية تشمل مسؤولي جامعة الدول العربية، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحافيين المصريين، كما تتضمن الزيارة التي ينظمها "نادي دبي للصحافة" والأولى لوفد إعلامي إماراتي بعد اختيار وزراء الإعلام العرب في يوليو الماضي لدبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف وأبرز قيادات المؤسسات الإعلامية المصرية.

وأكدت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط نادي دبي للصحافة بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، واهتمام النادي المستمر بالمساهمة الإيجابية والملموسة في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً وعربياً، ورصد أبعاد المشهد الإعلامي العربي لمحاولة الوقوف على أبرز ما يعتريه من تحديات وما يمكن تقديمه لها من حلول من خلال مبادرات نوعية من أهمها "منتدى الإعلام العربي" و"جائزة الصحافة العربية" وهما الحدثان اللذان نفخر بما قدماه من إسهامات أثرت في تشكيل ملامح مسيرة العمل الإعلامي والصحافي في المنطقة.

وقالت المرّي: "يمر عالمنا العربي بمرحلة فارقة في تاريخه تفرض على كافة المؤسسات الإعلامية العربية التعاون والعمل على تطوير رسالته وتعزيز قدراته بما يواكب التحولات التي يمر بها العالم وما تلقي به من آثار على المجتمعات العربية، وهو ما سيناقشه الوفد الإعلامي الإماراتي مع قيادات أبرز المؤسسات الإعلامية المصرية، وسيكون محور نشاط نادي دبي للصحافة خلال على عام كامل ضمن أجندة خطة "دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020" التي نتطلع من خلالها إلى إحداث تأثير إيجابي يليق بمكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، مع تطلعنا في الوقت ذاته لتوطيد روابط التعاون الإعلامي مع أشقائنا في مصر بكل ما لها من مكانة".

يضم الوفد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وميثاء أبو حميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية من بينهم منى بوسمرة، مدير التحرير المسؤول لصحيفة "البيان"، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير "دبي بوست"، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الخليج"، وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام.

وتشمل أجندة الزيارة مجموعة من اللقاءات الرسمية والإعلامية ستتضمن لقاءات مع كبار مسؤولي جامعة الدول العربية بمقرها الدائم بالقاهرة، والهيئة الوطنية للإعلام وكذلك سيلتقي الوفد عدداً من أبرز الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المصرية، مع سعي نادي دبي للصحافة لتعزيز جسور التواصل بين الصحف الإماراتية ونظيرتها المصرية، والتعرّف على أفكار ورؤى ومقترحات القائمين عليها لأخذ "جائزة الصحافة العربية" إلى مرحلة جديدة من التميز في رحلتها التي اقتربت من إتمام عامها العشرين، وكذلك التعرف على تصورات الإعلاميين المصريين لما يأملون أن يتطرق له منتدى الإعلام العربي من موضوعات في دورته المقبلة.

وكان وزراء الإعلام العرب قد قرروا اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020 خلال اجتماعهم الأخير بمقر الجامعة العربية شهر يوليو الفائت، حيث ستمثل خطة هذه الاحتفالية للعام المقبل محوراً رئيساً بين الموضوعات التي سيتطرق إليها الوفد الإماراتي خلال اللقاءات التي ستشملها الزيارة، بما يحمله هذا القرار من دلالات على مدى التقدير الذي تحظى به دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما كمركز إعلامي له حضوره وتأثيره إقليميا وعالمياً، بما اجتمع لدبي من مقومات التميز في هذا المجال نتاج رحلة من العمل الجاد الذي تضمن سلسلة من الإنجازات التي عززت تلك المكانة.

يُذكر أن "نادي دبي للصحافة" قدم العديد من الإسهامات الإعلامية المهمة والمبادرات النوعية التي كان لها أثرها الواضح عربياً وأخذت بعداً إقليمياً واسع النطاق ومن أهمها "منتدى الإعلام العربي" و"جائزة الصحافة العربية"، و"نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي"، وتقرير "نظرة على الإعلام العربي" مع مواصلة النادي العمل على مد مزيد من جسور التواصل الإيجابي والبنّاء مع المؤسسات الإعلامية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك توثيق روابط النادي مع المجتمع الإعلامي الدولي، فضلا عن البرامج التدريبية والمبادرات التي يعمل من خلالها النادي على رفد القدرات الإعلامية العربية بالمزيد من مقومات التميز واكتشاف وتطوير وتشجيع المواهب الإعلامية الإماراتية.