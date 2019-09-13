أسرة الشهيد ناصر الكعبي: فخورون بانضمام ابننا لكوكبة الشهداء

المصدر: العين – داوود محمد:

أكدت أسرة الشهيد ناصر الكعبي من أبناء مدينة العين الذين لبوا نداء الله والوطن، أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بتلقي خبر استشهاد ابنهم البار، الذي كان عنونا للفخر والشجاعة والاعتزاز بالوطن.

وأكد سعيد حمد الكعبي عم الشهيد، انهم يشعون بالفخر والاعتزاز والكبرياء، بأن ابنهم الشهيد ناصر انضم إلى كوكبة شهداء الوطن، مقدما روحه الطاهرة عربون محبة ووفاء لقيادتنا الحكيمة والرشيدة، فالشهيد رحمه الله ابن اسرة جميع أبنائها من افراد وضباط القوات المسلحة، بما فيهم والده المتقاعد ولدية 7 اشقاء جميعهم ينتسبون للقوات المسلحة وهو أكبرهم ولدية 3 أبناء .



وأضاف لقد غادرنا الشهيد ناصر يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أمضى إجازة خاصة بين أفراد أسرته، جال خلالها على جميع الأهل والأقرباء واطمأن عليهم، وكان الأمل يحدوه بأننا سوف نلتقى مرة أخرى، وشاءت الاقدار إنها كانت الزيارة الأخيرة، فالشهيد رحمه الله معروف بين أفراد الأسرة والقبيلة بأنه صاحب خلق ودين، ملتزم بواجباته الدينية والأسرية، عطوف على أهله وافراد اسرته ،اضافة إلى حبه لأصدقائه، حيث كان يحرص على التواصل معهم كلما اتيحت له الفرصة أثناء الإجازة،

وأضاف أننا نرفع عهد الوفاء والولاء باسم كل أفراد العائلة إلى قيادتنا الرشيدة، بأن نكون دائما وابدا ملبين لنداء الله والواجب الوطني المقدس. ورحم الله كافة شهداء الوطن الأبرار.