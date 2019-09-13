محمد بن زايد يصل مينسك في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

المصدر: وام

استقبل أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا اليوم ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفقة فخامة الرئيس البيلاروسي الى منصة الاستقبال الرسمي حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا.. ثم تفقد سموه يرافقه الرئيس البيلاروسي ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه .. بعدها قدم حرس الشرف استعراضا عسكريا.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. كبار المسؤولين في بيلاروسيا الذين رحبوا بزيارته إلى بلادهم.

فيما صافح الرئيس البيلاروسي الوفد المرافق لسموه الذي.. يضم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة أحمد محمد الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وسعادة مطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وكان في الاستقبال من جانب بيلاروسيا.. فيكتور لوكاشينكو ، مستشار الأمن القومي للرئيس والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في بيلاروسيا معالي ألكسندر تورشين، النائب الأول لرئيس الوزراء ومعالي فلاديمير ماكي، وزير الخارجية ومعالي رومان جولوفتشينكو، رئيس لجنة الصناعات العسكرية وعدد من كبار المسؤولين.