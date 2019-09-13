القيادة العامة للقوات المسلحة: استشهاد 6 من جنودنا البواسل

المصدر: وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات وهم :

١. نقيب سعيد احمد راشد المنصوري

٢. وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني

٣. وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري

٤. وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو

٥. وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي

٦. رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الي ذوي الشهداء ، سائلة الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان