القيادة العامة للقوات المسلحة: استشهاد 6 من جنودنا البواسل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات وهم :
١. نقيب سعيد احمد راشد المنصوري
٢. وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني
٣. وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري
٤. وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو
٥. وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي
٦. رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الي ذوي الشهداء ، سائلة الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان