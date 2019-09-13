محمد بن راشد يعلن غداً عن أسوأ 5 مراكز خدمة وأفضل 5

المصدر: البيان الإلكتروني

تترقب الإمارات غداً إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أسوأ خمسة مراكز خدمة و أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

و كان سموه أعلن على حسابه الرسمي عبر تويتر في الأول من يوليو 2019 أنه وجه بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي على مستوى الدولة قائلاً: "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي .. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة ... ورسالتي لكافة المسؤولين .. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا".

ويؤكد هذا الإعلان الذي سيصدره غداً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكانة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، يقوم على أعلى معايير الشفافية والصرامة والالتزام بقاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في المجالات كافة وتحقيق الهدف المنشود دائماً الذي يؤكد مقولة الشيخ محمد بن راشد: " لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا.

وينسجم هذا الإعلان مع رسائل سموه الستة التي أعلن عنها في 31 أغسطس والتي أصبحت بمثابة خريطة طريق لهذا العام والتي قال فيها : كررنا عشرات المرات للجميع.. بأن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس.. وللأسف تكثر طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل.. ولا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم أو حتى الرد على تساؤلاتهم.. أعرف بأن هناك تحديات، ولكن التهرب منها لن يحلها.. المؤسسة التي تخاف مواجهة الناس هي مؤسسة فقدت الثقة بنفسها.. أطلب من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه وحل مشكلته.. ليس المهم سعة الموارد.. بل سعة القلوب وسعة الأخلاق.