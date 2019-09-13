شرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية تنظمان ندوة بشأن الدعاوى الحكومية

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ندوة «الدعاوى الحكومية»، في نادي الضباط بالقرهود بحضور الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي.

والعميد الدكتور عارف عبد الرحيم مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، والعميد أحمد شهيل المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، والمستشار صلاح جاسم بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون.

وأكد المستشار صلاح بن كلبان أنه بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يشكل القانون في الإمارات أحد الأسس التي اعتمدت عليها في توفير مناخ استثماري ناجح يقوم على الثقة في سيادة القانون، ووقوف الجميع على مسافة واحدة من ضوابطه وأحكامه، وهو ما حرصت عليه حكومة دبي، عبر تشريعات قادرة على مواكبة كل التحولات التي تشهدها.

ونقل اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي تحيات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله المري، مؤكداً حرص شرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على الاحتفاء بهذا الحدث بشكل قانوني يليق بمسماه، ليأتي ذلك في صورة الندوة التي حملت عنوان: «الدعاوى الحكومية»، موجهةً لأصحاب التخصص في دوائر حكومة دبي.