تعزيز التوعية بقانون السير ونصائح مرورية بمجلس الراشدية

المصدر: دبي - البيان

تواصل النيابة العامة بدبي محاضراتها التوعوية ضمن الحملة التوعوية القانونية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، في مجلس الراشدية، إذ قدم المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، إرشادات ونصائح عدة لنشر المعرفة القانونية في قضايا السير والمرور.

وبدأ بوفروشة بشرح عام عن قانون السير والمرور وبداية نشأته، وأوضح المسؤولية القانونية لمستخدمي الطريق في قانون السير والمرور الاتحادي لجميع الأفراد، وتطرق إلى التصرفات والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض الأفراد والتي تعرضهم للمساءلة القانونية، مبيناً أن القانون تحدث عن عدة مصطلحات تخص الطريق وأنواع المركبات وحدد مجموعة من الالتزامات القانونية للسائقين.