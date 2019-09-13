كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مع «إي دي إف» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جان برنار ليفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة «إي دي إف» (شركة كهرباء فرنسا)، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين، حيث ناقش الجانبان توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحوث والتطوير، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد سعيد محمد الطاير خلال اللقاء أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الفرنسية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الفرنسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي والأتمتة.

واستعرض الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة في دبي والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام.

طاقة متجددة

وقال الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في ظل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة لتصل إلى 75% بحلول عام 2050.

ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وعند اكتماله، سيسهم في تقليل 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».

مشروعات

من جهته، قال جان برنار ليفي: «يشرفنا في مجموعة «إي دي إف» أن نسهم في تحوّل مشهد الطاقة في إمارة دبي، وإنني سعيد بالثقة التي أولانا إياها شركاؤنا في هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير طاقة خالية من الكربون في المنطقة وخارجها.

وتؤكد المشروعات التي نطورها معاً تكامل خبراتنا، وتشكل قاعدة صلبة للتعاون في المستقبل، وتسهم كذلك في تحقيق استراتيجية المجموعة 2030، التي تسعى إلى مضاعفة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة أعمالها الدولية بثلاثة أضعاف خارج أوروبا بحلول 2030».

حرص

أكد سعيد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة مثل شركة كهرباء فرنسا التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في البحوث والتطوير في قطاع الطاقة.