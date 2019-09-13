«أبوظبي للصحة العامة» يبحث وضع استراتيجيته المستقبلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي ورشة عصف ذهني بهدف وضع سياسة واستراتيجية المركز للسنوات المقبلة، ومناقشة أهم المبادرات والأولويات التي سيتبناها في مجال الصحة العامة، وذلك بحضور ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي في الإمارة.

محاور

وطرحت الورشة جملة من المحاور الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية وتوجهات المركز، والتي تشمل الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين صحة وسلامة العاملين وخفض التأثيرات السلبية البيئية على صحة الإنسان، ودعم وتمكين الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة.

خطوات

وأكد مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة: «أن هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات في رسم سياسة واستراتيجية الصحة العامة في إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة، وأن المبادرات التي ستنتج من ورشة العمل ستسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للصحة العامة بأسرع الطرق وبالكفاءة المطلوبة».وأوضح أن الورشة تعد بمثابة ورقة عمل شاملة ستتم دراسة نتائجها وتفريغ محتوياتها للوصول إلى توصيات نهائية من خلال بلورة الأفكار والمبادرات المطروحة في سياق محاور الاستراتيجية.