وزارة الصحة تسمح بإعادة تسويق دواء «بنتازا»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإعادة استيراد وتسويق دواء «بنتازا 1 جرام» «Pentasa 1mg»، الذي يعالج حالات التهاب القولون التقرحي، وأصدرت تعميماً للمنشآت الصحية والصيدلانية ذكرت فيه أنها قررت رفع التعليق المؤقت لتسجيل واستيراد وتسويق المنتج داخل الدولة.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج التحليل الصادر من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة للوزارة والتي أكدت اجتياز التشغيلات الجديدة للمنتج جميع الفحوصات اللازمة التي تؤكد جودة الدواء ومأمونيته.

ويستخدم الدواء في عدة أغراض طبية لعلاج تقرح المعدة والتهابات الأمعاء ومرض كورون وفي حالات علاج الأمعاء الغليظة والمضاعفات أو الأعراض المصاحبة لها من التهابات ونزف.