محمد بن سعود يعزي في وفاة أرملة محمد شملان النعيمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله خديجة محمد كنفش أرملة محمد شملان النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس خيمة العزاء بمنطقة الظيت في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أخيها إبراهيم محمد كنفش وإلى أبنائها أحمد محمد شملان النعيمي المدير الإقليمي لمركز الثروات بنك دبي الإسلامي وأشقائه عبدالحكيم وجاسم وشملان محمد شملان النعيمي وإلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين والمعزين.