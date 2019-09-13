«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير النيجر

المصدر: أبوظبي ـ وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أغادا غاربا سفير جمهورية النيجر المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية النيجر التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وبلاده. ومن جانبه أعرب السفير الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.