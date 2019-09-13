المشاركون في «القيادات الشابة» يطلعون على أحدث تقنيات البث التلفزيوني

المصدر: أبوظبي - البيان

زار المشاركون في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وفي ختام فعاليات الأسبوع الثاني من النسخة الثالثة من البرنامج، مقر استوديوهات الإدارة الإقليمية لقناة سكاي نيوز عربية في أبوظبي.

حيث اطلعوا على أحدث تقنيات البث التلفزيوني متعددة المنصات، ومسار إدارة عمليات غرفة الأخبار، والتطبيقات الرقمية المستخدمة لتقديم خدمات إخبارية تفاعلية، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال على مستوى العالم.

فعاليات

وشملت برنامج نهاية الأسبوع الثاني، فعاليات تدريبية مكثف في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث تعرف المشاركون على العديد من المهارات الإعلامية الرئيسة، بما فيها أساسيات المناظرات الصحافية، وقاموا بإجراء تدريب عملي على فن الخطابة والمناظرة مع مجموعة من طلاب الجامعة، بهدف صقل مهاراتهم في إدارة حوار عام بأسلوب هادف، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي في تناول القضايا التي تهم المجتمعات، وتسهم بتنميتها.

تنظيم

تجدر الإشارة إلى مركز الشباب العربي، ينظم الدورة الثالثة لبرنامج القيادات العربية، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، يمثلون 19 دولة عربية، تم اختيارهم من بين أكثر من 1500 مرشح، تقدموا للانضمام للبرنامج لصقل مهاراتهم وتدريبهم على أحدث الممارسات الإعلامية، بما يسهم بتطوير قطاع الإعلام العربي، ويسهم بإيجاد فرص العمل للمشاركين في عدد من المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

تعاون

وينظم مركز الشباب العربي هذا البرنامج، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرائدة، بمن فيها المجلس الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات، وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، و«توفور54»، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرهم.

داعمون

يشارك في دعم فقرات البرنامج كل من سكاي نيوز عربية، ومؤسسة «بلومبيرغ العالمية»، و«سي إن إن» ومجموعة «إم بي سي»، ومؤسسة «يورونيوز» ومؤسسة دبي للإعلام، ووكالة الأنباء الفرنسية «إيه إف بي»، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وغيرهم.