خليفة بن طحنون يزور والد الشهيد محمد الريسي في مستشفى توام

المصدر: العين - وام

زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس والد الشهيد محمد خميس سعيد الريسي بمستشفى توام بمدينة العين للاطمئنان عليه إثر تعرضه لوعكه صحية.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون عن صادق أمنياته لوالد الشهيد الريسي بالشفاء العاجل، داعياً الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال الزيارة عدداً من ذوي الشهيد الريسي وتبادل معهم الأحاديث الودية.

ومن جهتهم أعرب ذوو الشهيد وأسرته عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة أحوال أسر الشهداء والتواصل المباشر معها.