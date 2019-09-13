حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة سلطان العقروبي

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء لأسرة وعائلة العقروبي في وفاة المغفور له بإذن الله سلطان علي محمد العقروبي.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما لخيمة العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

مواساة

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء لأسرة وعائلة الخميري بوفاة المغفور لها بإذن الله عايشة محمد حسن الخميري. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.