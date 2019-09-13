عبدالله النعيمي يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

تفقد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية سير العمل في عدد من المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة بالمنطقة الجنوبية في إمارة الشارقة واطلع على الأعمال الإنشائية لمشروعي مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة ومكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة.

وأكد معاليه خلال الجولة التي رافقه خلالها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وعدد من المسؤولين الحرص على متابعة سير عمل المشاريع ما يسهم في تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال البنية التحتية والطرق.

نقطة محورية

وأشار بلحيف النعيمي إلى أن رسالة الموسم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقها سموه تزامناً مع بدء الموسم الدراسي الجديد للعام 2019 ـ 2020 تمثل نقطة محورية للعمل الحكومي المستقبلي ومحركاً أساسياً لشحذ الهمم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021.