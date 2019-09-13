المؤتمر التدريبي الثاني لتعزيز رعاية علاج السمنة ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم «الجمعة» أعمال المؤتمر التدريبي الثاني لتعزيز رعاية علاج السمنة برئاسة إماراتية، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة، بحضور مختصين من مختلف الجهات والهيئات الصحية الحكومية والمنشآت الطبية الخاصة، وبمشاركة عدد من كبار الخبراء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، بتنظيم شركة «نوفو نورديسك» الشركة العالمية الرائدة في مجال السكري والسمنة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والأطباء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، بالإضافة إلى متحدثين ومختصين من الإمارات، وكندا، والدنمارك، لعقد سلسلة من الحوارات وحلقات النقاش لتحديد الفرص والتحديات، وتسليط الضوء على أحدث الممارسات العالمية المتبعة في علاج السمنة.

وأشارت الدكتورة فتحية العوضي رئيس المؤتمر، استشارية ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي ورئيس جمعية الإمارات للسكري، إلى أهمية المؤتمر التدريبي الذي يعقد في نسخته الثانية بدبي، ويعد هذا الحدث منصة مهمة تجمع عدداً من خبراء المجتمع الطبي في مكافحة فرط السمنة من عدة دول.