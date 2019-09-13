مقومات أساسية تتبناها «صحة دبي» لدعم الرعاية الطبية عن بُعد

Ⅶ دبي - البيان

أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، رئيس اللجنة الفنية العاملة على تحقيق البند الخامس (طبيب لكل مواطن) في هيئة الصحة بدبي، أن البند الخامس الذي وجّه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح مؤشراً لأداء منشآت الهيئة الطبية وكفاءة منظومتها الصحية، إلى جانب كونه هدفها الاستراتيجي، الذي تعمل عليه وتحرص على توظيف كل ما لديها من بنى تحتية وتقنية، وخبرات بشرية، في سبيل الوصول إليه، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم نموذج مميز لـ«خدمات الرعاية الصحية عن بعد»، يشتمل على 7 مقومات أساسية. وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير طبيب لكل مواطن وتوفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/‏‏7).

دراسة

وأفاد الدكتور الملا بأن هيئة الصحة بدبي قامت بدراسة الوضع الحالي لإمارة دبي، فيما يتعلق بخدمات «الرعاية الصحية عن بعد»، بالإضافة إلى عقد ورش العمل بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الصحي الحكومي والخاص بإمارة دبي للمشاركة في وضع معايير الرعاية الصحية عن بعد والمستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنه 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون الاتحادي رقم 4 للعام 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي يتضمن معايير خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وقال الدكتور الملا: إن الهيئة تعمل على تقديم نموذج مميز لـ«خدمات الرعاية الصحية عن بعد»، موضحاً أن النموذج يشتمل على 7 مقومات أساسية، هي:

• تقديم الاستشارات الطبية المناسبة لخدمات «الرعاية الصحية عن بعد».

• التعرف إلى التاريخ المرضي للأفراد من خلال الملف الطبي الإلكتروني.

• إصدار الوصفات الطبية عند الضرورة بحيث تشمل قائمة الأدوية المسموح بوصفها عن طريق خدمات «الرعاية الصحية عن بعد».

• تنمية الوعي بكيفية استخدام الأجهزة الطبية للتشخيص الأولي عن بعد مثل المقياس الحراري، وأجهزة السكر، وأجهزة الضغط، وغير ذلك من المؤشرات الحيوية الأساسية.

• دراسة الخيارات المثلى لتطبيق النموذج بما يتوافق ومجانية الخدمات.

• تطوير حزمة محفزات لضمان الاستفادة من خدمات التطبيب عن بعد.

• تطوير الإطار التشريعي المناسب لتقديم خدمات التطبيب عن بعد في إمارة دبي.

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