بلدية العين تنظّم ملتقى الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت بلدية مدينة العين ملتقى الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، في مسرح البلدية والذي ضم مجموعة كبيرة من المشاركين، بحضور الدكتور مبارك محمد الخييلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق، وعدد من الموظفين والمسؤولين، وذلك بهدف تسليط الضوء على عدد من الملاحظات والمقترحات التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون، مناقشتها وإيجاد الحلول لها.

وتم طرح ملاحظات حول مشاريع الطرق والتقاطعات الحديثة، وتوضيح أن المشاريع القائمة حالياً تعتبر المرحلة الأولى، وجارٍ دراسة التوقيتات المناسبة للقيام بأعمال تحويل باقي الدورات إلى تقاطعات، حيث تم تأجيل بعض المشاريع حتى الانتهاء من المشاريع الحالية.

كما تم التطرق خلال الملتقى لبعض الملاحظات حول برنامج تراخيص البناء والمميزات التي يحتويها من حيث سرعة الإنجاز وارتباطه بعدد من الجهات الحكومية والتي ساعدت في تقليل دورة المعاملة، وتم الرد على استفسارات الجمهور من الحضور حول مشاريع البلدية وطرق تقييم الجهات والشركات العاملة.