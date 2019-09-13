23% نمو عدد جمعيات النفع العام خلال 6 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت أعداد جمعيات النفع العام في دولة الإمارات من 150 جمعية في عام 2013 إلى 185 جمعية في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 23.3% خلال 6 سنوات وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتنقسم جمعيات النفع العام المسجلة في الإمارات إلى عدة فئات، ففي عام 2018 استحوذت فئة جمعيات الخدمات العامة والثقافية على العدد الأكبر من الجمعيات بواقع 63 جمعية، تليها الجمعيات المهنية بـ34 جمعية، والفنون الشعبية بـ29 جمعية، والخدمات الإنسانية بـ23 جمعية، وجمعيات وأندية الجاليات بـ15 جمعية، والمسارح بـ10 جمعيات، والجمعيات النسائية بواقع 8 جمعيات.