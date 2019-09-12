«طرق دبي» تبحث مع وفد ألماني التعاون في التنقل ذاتي القيادة وأنظمة التحكم

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، هولجر ماهنيك القنصل الألماني بدبي، يرافقه البروفيسور م. هارتموت فريك رئيس النقل الجوي واللوجستيات، وأورسولا كليفر ضابط تنفيذي في وزارة النقل والبنية التحتية الرقمية، والبروفيسور ماركوس فريدريش رئيس تخطيط النقل وهندسة المرور.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات وبين نظيرتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات التنقل ذاتي القيادة، وأنظمة التحكم، إلى جانب الاطلاع على خطة الهيئة لتطوير هذه المجالات.

علاقات

ورحب مطر الطاير في مستهل اللقاء بالوفد الألماني، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات الألمانية العامة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

وأطلع الطاير الوفد الألماني على التجارب التي تجريها الهيئة على التاكسي الجوي ذاتي القيادة، والمتطلبات التشغيلية التي تشمل القوانين والسياسات المتعلقة بتشغيل التاكسي الجوي، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئات الطيران الاتحادي والمحلي، مناقشة تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة، لتحديد المسارات والممرات الجوية، وتصميم نقاط الإقلاع والهبوط وتحديد مواقعها، وتحديد مواصفات ومعايير الأمن والسلامة للتاكسي الجوي.