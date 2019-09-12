جائزة أبوظبي تنظم عدداً من الورش التعريفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، سلسلة من الجلسات في مجالس أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، التي تشمل مدينة العين ومنطقة الظفرة وأبوظبي، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وعقدت أولى هذه الجلسات في مجلس منازف بمدينة العين، حيث عرف أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي لزوار المجلس نبذة عامة عن الجائزة وآلية العمل المتبعة وطرق الترشيح المناسبة.

كما تم عرض خلال الجلسة التي عقدت في مجلس منازف فيديو ملهم قصير حول الجائزة تم خلاله تسليط الضوء على عدد من الشخصيات التي تم تكريمها سابقاً لإنجازاتها ومساهماتها الجليلة التي تركت أثراً إيجابياً كبيراً ضمن ميادين ومجالات مختلفة.

وتضمنت الجلسة نقاشات طرح خلالها الحضور العديد من الأسئلة التي أثرت معرفتهم حول الجائزة ورؤيتها وأهدافها وكيفية ترشيح الأشخاص للمشاركة فيها. واختتمت الجلسة بعملية ترشيح مباشرة قام بها الحضور، حيث حصلوا على الرابط الخاص بطلب التسجيل الإلكتروني والخط الساخن الذي يتيح لهم إمكانية تقديم الترشيحات مباشرة خلال فترة استقبال الترشيحات للجائزة والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري.