منصور بن زايد يستقبل السفير البرازيلي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الرئاسة، فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.