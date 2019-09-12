استعراض أحدث المنتجات الدفاعية الإماراتية في معرض الأمن الدولي بلندن

المصدر: لندن- وام

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن طيار، مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في وزارة الدفاع، وبحضور منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة في فعاليات الدورة الـ 20 من معرض المعدات والأمن الدولي DSEI 2019 التي بدأت أول من أمس، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري في مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن.

وزار الوفد يرافقه سفير الدولة في المملكة المتحدة جناح الدولة، الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصاد، حيث يشارك في الدورة الحالية للمعرض 17 من الشركات الصناعية الدفاعية الوطنية الإماراتية، ويعتبر جناح الدولة منصة مهمة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية يتم فيه عرض أحدث المنتجات والتقنيات الدفاعية والأمنية والأنظمة المستقلة الإماراتية.

وقام اللواء النيادي والوفد المرافق بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية.

والتقى النيادي كلاً على حدة مع الفريق جون لوريمر، مستشار الدفاع الأعلى للشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، ومارك جولدساك، رئيس منظمة الدفاع والأمن البريطانية التابعة لوزارة التجارة الدولية، وبحضور كبار الضباط من الجانبين، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية.