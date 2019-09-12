زكي نسيبة: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتمكين وحماية النساء في مناطق الصراع

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في مقرّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، صوفيا بريكنيل، نائبة السفير البريطاني لدى الدولة، وذلك بحضور عمر سيف غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية، وكامشا بردجمان، المستشار الإقليمي للمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط. وأشاد معالي زكي أنور نسيبة بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين وأهمية المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الدولة على تعزيزها وخاصة في المجالات الثقافية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة خلال اللقاء على اهتمام الدولة والتزامها بتمكين المرأة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً في مجال تمكين وحماية النساء في مناطق الصراع.

ومن جانبها أثنت نائبة السفير البريطاني على الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم برنامج المرأة والأمن والسلام، كما ذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت اهتماماً في عدد من المحافل الدولية كان آخرها المشاركة في استضافة «المؤتمر الدولي الإنساني لإنهاء العنف الجنسي في النزاعات الإنسانية» مع النرويج والذي عقد مؤخراً في أوسلو.

وأشادت بريكنيل أيضاً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صياغة قرار حق الفتيات في التعليم، والذي تمّ اعتماده في 2014، والذي يبرز مدى أهمية الحق في التعليم.

وتطرّقت نائبة السفير للحديث عن مؤتمر العنف الجنسي الذي سيقام في لندن في الفترة ما بين 18 إلى 20 نوفمبر 2019، مؤكدة أهميته ورغبة الجانب البريطاني في الترحيب بمشاركة دولة الإمارات إلى جانب عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم ومشاركة أعمالهم، بالإضافة إلى تركيز خاص على دور الشباب والدور الحكومي والفجوات.