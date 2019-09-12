عمار النعيمي يبحث العلاقات مع سفير جنوب أفريقيا وقنصل كوريا الجنوبية

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، رافقه سيلين مودلي القنصل العام في دبي. وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير جنوب أفريقيا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الميادين.

وفي إطار آخر استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، جيون يونغ ووك قنصل عام كوريا الجنوبية الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الكوري، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وأعرب قنصل عام كوريا الجنوبية عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده. حضر اللقاءين سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.