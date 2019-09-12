محمد بن زايد: جمعتنا مع بحر الدين حبيبي صداقة تاريخية رسّخت علاقاتنا مع إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، في وفاة بحر الدين يوسف حبيبي، الرئيس الأسبق لإندونيسيا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي، جمعتنا به صداقة تاريخية عميقة رسّخت علاقات بلدينا الصديقين، وإذ نعرب عن مواساتنا للرئيس جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي ولعائلة الفقيد الكبير، ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».