«خليفة الإنسانية» تدشن المرحلة الأولى من إغاثة متضرري سيول السودان

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دشنت المؤسسة المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الإغاثية التي أمرت بها القيادة الرشيدة، وتستهدف حسب خطة المؤسسة حوالي 150 ألف شخص، وذلك من منطلق الوقوف بجانب الأشقاء في السودان للحد من آثار الكارثة الطبيعية ومساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

مستفيدون

وقال رئيس فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات، والبدء في توزيع المساعدات الإغاثية وخيم الإيواء في المناطق المتضررة من الفيضانات في 4 ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وسنار، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في الولايات الأربع إلى 30 ألف أسرة سودانية، أي حوالي 150 ألف شخص، البعض منهم فقد كل مقومات الحياة بانهيار منازلهم ودمار محاصيلهم ونفوق مواشيهم، معرباً عن أمله في مساعدتهم قدر الإمكان على تجاوز محنتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وشملت المرحلة الأولى منطقة «الجيلي وودرملي» بمحلية بحري في ولاية الخرطوم، وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي تضمنت العديد من الأصناف الغذائية المهمة، وكذلك تم توزيع 400 خيمة لإيواء المتضررين الذين خسروا منازلهم.

وأشرف فريق مؤسسة خليفة الإنسانية مباشرة على توزيع الطرود الغذائية، كما ساعد في نصب بعض الخيام للمتضررين في منطقتي الجيلي وودرملي.

مساهمة

ومن جهته أشاد الدكتور محمد فضل الله نائب مفوض العون الإنساني في السودان، بدولة الإمارات العربية المتحدة وإسهامها ودعمها المستمر لبلاده في درء الكوارث الطبيعية ومساعدة المتضررين في كل أرجاء السودان، لافتاً إلى السرعة الكبيرة لوصول وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى بلدهم الثاني السودان.

وأضاف أن «بلاده تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة جراء السيول والفيضانات التي تجاوزت نظيراتها السابقة، لافتاً إلى أن هناك قرى دمرت بالكامل مثل «ودرملي» شمال الخرطوم، إضافة إلى عدة قرى في ولاية «النيل الأبيض» إلى الجنوب من الخرطوم».

تعاون

ومن جانبها قالت أسماء عبد الله من مفوضية العون الإنساني في السودان: «أقدم الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة ووفدها الإغاثي من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وأرحب بهم في بلدهم الثاني، ونعمل معاً وسوياً في الميدان من أجل مساعدة أهلنا المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت العديد من الولايات السودانية».

شكر وتقدير

عبّر عدد من أهالي منطقتي الجيلي وودرملي عن شكرهم الكبير وبالغ تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الكارثة التي ألمّت بهم، مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي هي ليست بغريبة عن قيادتها وشعبها.