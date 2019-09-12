منح سفيري إيطاليا والهند «وسام الاستقلال» و«وسام زايد الثاني»

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليبوربو ستيلليلنو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا في العديد من المجالات. وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الإيطالي الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي. وأعرب سموه عن أمنياته للسفير الإيطالي بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و جمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

ومن جانبه، أعرب ليبوربو ستيلليلنو عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يقوم به إقليمياً ودولياً. كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

وفي إطار آخر، منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، نفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الهندي الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق و النجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في المجالات كافة.

ومن جانبه، أعرب نفديب سوري عن بالغ تقديره و شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يقوم به إقليمياً ودولياً.