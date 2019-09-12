«الموارد البشرية والتوطين» تناقش معايير العمل الدولية وحقوق المرأة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، ملتقى «اليوم العالمي للقانون»، وذلك احتفالاً بهذه المناسبة العالمية التي تصادف 13 من سبتمبر في كل عام.

وتضمن الملتقى الذي عقد في دبي جلسة خاصة أدارها محمد مبارك مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد البشرية، حيث استعرضت خلالها 3 أوراق عمل قانونية قدم الأولى منها العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالقيادة العامة لشرطة دبي حول استراتيجية شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان وما تتضمنها من إجراءات تعزز وتضمن وجود بيئة القانون وممارسات العدالة في المجتمع وتنظيم سلوك مؤسساته وأفراده.

كما قدمت الورقة الثانية رشا عاصم صالح خبير علاقات ومنظمات دولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين تناولت فيها معايير العمل الدولية، فضلاً عن استعراض مراحل إقرار اتفاقيات وتوصيات العمل الدولي، وموقف دولة الإمارات من معايير العمل الدولية. ومن جانبها، أشارت المحامية إيمان يونس الرفاعي بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في الورقة الثالثة إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها الدستور الإماراتي للمرأة، من حيث تعظيم وتأكيد حقوقها المدنية، إلى جانب حزمة الضمانات التي أقرها قانون العمل الإماراتي للمرأة، فضلاً عن حقوق المرأة الإماراتية في قانون الأحوال الشخصية.

إنجازات

وتخلل الملتقى عرض فيديو حول إنجازات إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد البشرية، وكذلك عرض فني بالرمال للفنانة شيماء المغيري.

وتضمنت فعاليات الملتقى تكريم شركاء الوزارة، وهم: المحكمة الاتحادية العليا، ومكتب النائب العام، والنيابة العامة في دبي، والمحكمة العمالية، إلى جانب تكريم إدارة قضايا الدولة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، ومعهد دبي القضائي، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة التواصل الحكومي بشرطة دبي، فضلاً عن تكريم عدد من الوحدات التنظيمية بالوزارة.

كما تم تكريم مقدمي أوراق العمل الثلاث التي تم عرضها، إلى جانب تكريم أوائل القانونيين في الوزارة وهم: حمد عبد الله سالم حسين، أحمد درويش أحمد عمران، عبد الله محمد سليمان محمد، حسن درويش محمد صالح، صلاح أسد عبد الله عبد الرحمن.

وتم تكريم مصممي ومنفذي شعار إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وهم: محمد جاسم الذهب، وحمدة أحمد مبارك الحمادي، إلى جانب الفائزين في مسابقة التوعية باليوم العالمي للقانون وهم: منى محمد علي عيسى، ومحمد سالم الرميثي، وهدى مطر سالم، وعائشة علي عبيد المهيري.