12.8 ألف استبيان لمواطنين باحثين عن عمل أنجزتها إحصاء الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنهت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المسح الخاص بالباحثين عن عمل، المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويهدف المسح إلى دعم جهود حاكم الشارقة الرامية إلى توفير فرص العمل لمواطني الإمارة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك من خلال البيانات المحدثة عن الباحثين عن العمل وظروفهم المعيشية.

واستهدف المسح، الذي استمر خلال الفترة بين 5 و10 سبتمبر الجاري، 12806 باحثين عن عمل، وذلك من خلال طريقتين: الأولى عبر إرسال رسالة نصية، تحمل رابط الاستبيان لجميع الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، والثانية عبر تواصل مركز الاتصال في الدائرة مع الباحثين عن عمل الذين لم تصلهم الرسالة النصية لأي سبب كان.

حرص

وأكد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، حرص الدائرة على إنجاز استبيان مسح الباحثين عن عمل بالسرعة المطلوبة ووفق الآليات العلمية والأساليب الحديثة في جمع البيانات، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تذليل العقبات أمام مواطني الإمارة الشباب الباحثين عن عمل، والاستفادة من طاقاتهم في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التكامل بينهما وصولاً إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للإمارة.

وأوضح رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن مركز الاتصال التابع للدائرة، يعمل على تدقيق البيانات واستيفاء كامل المعلومات مع أصحاب العلاقة، على أن ينجز هذا العمل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملية المسح، كما يسعى مركز الاتصال إلى الوصول إلى الأفراد الذين لم يقوموا بتعبئة الاستبيان بشكل ذاتي، وذلك لأي سبب من الأسباب التي منعت الباحث عن عمل من الاستجابة الذاتية أو لأي سبب تقني منع وصول الرسالة النصية لهم، وذلك لضمان شمول هذا المسح لكل الباحثين عن عمل.

محاور

وأشار إلى أن الاستبيان تضمن محاور عدة: منها التعرف على معيل الباحث عن العمل، ومصدر دخله، وعدد الأفراد الذين يعيلهم، إضافة إلى معرفة مدى حصول الباحث على فرصة عمل ومدى قبوله أو رفضه لها، كما أتاح الاستبيان الحصول على معلومات عن الحالة الراهنة للمسجل في دائرة الموارد البشرية، وفيما إذا كان يعمل أو يبحث عن فرصة عمل أفضل أو لم يسبق له العمل.

وثمن الشيخ محمد القاسمي الاستجابة السريعة والفورية من الجمهور المستهدف لتوجيهات حاكم الشارقة وتفاعلهم الإيجابي مع فريق عمل الدائرة، ما يشكل تلاحم المجتمع مع قيادته ومؤسساته، حيث بلغ عدد الاستبيانات المكتملة خلال أول يوم من إطلاق الاستبيان 10844 استبياناً ما يمثل 84% من إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية حسب النتائج الأولية للمسح، وهو ما يعكس وعي أفراد مجتمع الإمارة بأهمية الدراسات.