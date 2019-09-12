للمرشح الحق في دعايته الانتخابية في إمارات الدولة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن التعليمات التنفيذية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، منحت كل مرشحي حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، في أي إمارة من إمارات الدولة، وليس فقط في الإمارة التي يمثلها أو التي يتبع إليها أعضاء هيئته الانتخابية (الناخبون)، شريطة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

دور

وأشار إلى أن منظومة العمل البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، تقوم على شقين أساسيين، بحيث تمثل القدرات الشخصية لعضو المجلس نصف المنظومة، ومنظومة العمل الجماعي بين كافة الأعضاء نصفها الآخر، مشيراً في الوقت نفسه بأن عدم توجيه العضو الأسئلة للحكومة، في المجلس لا يعني عدم ممارسته لدوره، فدور العضو ليس توجيه الأسئلة للحكومة فقط.

ونوه إلى أن دور الأعضاء، يمتد ليشمل العمل في اللجان الداخلية التابعة للمجلس، وكتابة التقارير حول المواضيع العامة والقوانين المزمع مناقشتها في المستقبل، وغيرها الكثير من الأدوار المنوطة بأعضاء المجلس، فضلاً عن مناقشة أجوبة الحكومة عن أسئلة باقي الأعضاء والتعقيب عليها تحت قبة البرلمان.

وعود

وشدد على ضرورة التزام المرشحين بالتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، وعدم تضمين برامجهم وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، أو محاولة خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، إضافة إلى عدم التجريح أو التشهير.

ووفقاً للإجراءات فإنه لكل لمرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها تعليمات، وضوابط اللجنة الوطنية، على أن يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

منصة

من جانب آخر دشنت لجنة إمارة أبوظبي، أمس الأربعاء، في ياس مول، منصتها التعريفية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.

وأتاحت المنصة فرصة الالتقاء المباشر بجموع الزائرين للمركز التجاري من مختلف الفئات، وتعريف المواطنين بأهمية المشاركة الــفاعلة في العملية الانتخابية.

تعريف

أقامت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، منصة ترويجية في مركز سيتي سنتر الفجيرة للتسوق، وذلك بهدف التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأكد رئيس لجنة إمارة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن إقامة منصة في «سيتي سنتر الفجيرة للتسوق» تعد فرصة مثالية للجنة للترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر اللقاء المباشر بالزوار، والإجابة عن أي استفسار يتعلق بالعملية الانتخابية، وتوفير جهاز لوحي يمكّن الزائر من التحقق من ورود اسمه في الهيئة الانتخابية، بالإضافة إلى توزيع كتيبات تعريفية تتضمن التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح. الفجيرة - البيان