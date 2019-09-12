شرطة دبي تُسعد كبار المواطنين وأصحاب الهمم في حتا بمركبة صديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

شرع مركز شرطة حتا بدبي بتشغيل مركبة «غولف» تعمل بالطاقة الكهربائية صديقة للبيئة، لتكون في خدمة المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ونقلهم إلى قسم إسعاد المتعاملين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي والمتمثل في «إسعاد المجتمع».

وقال العقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، إن هذه البادرة الإنسانية جاءت بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في إطار الجهود المبذولة لإسعاد المجتمع الخارجي، وتوفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، إلى جانب التحول نحو مستقبـل آمــن ذكــي ومستــدام.

وأضاف العقيد الكتبي أن شرطة دبي تحرص دائماً على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة للمتعاملين، وإيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للجمهورين الداخلي والخارجي.